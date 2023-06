Drei Tote in Nottingham: Stadt unter Schock – Tatverdächtiger festgenommen

Dunkler Dienstag für die britische Studentenstadt Nottingham: Mitten am Tag wurden drei Menschen getötet, drei verletzt. Die Tatorte verteilen sich über die ganze Stadt – und hängen vermutlich zusammen. Ein 31-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Grelle Schreie hallen am frühen Morgen durch eine Straße in Nottingham. Es ist der Auftakt zu einem Tag, wie ihn die Menschen in der mittelenglischen Stadt wohl nur aus Krimiserien im Fernsehen kennen. Überall hört man Sirenen. Viele Straßen sind abgesperrt, Straßenbahnen stehen still, Busse werden umgeleitet. Die Polizei spricht von einem „schwerwiegenden Vorfall“. Bald darauf ist klar: Drei Menschen wurden getötet und drei verletzt. Ein 31-jähriger Mann sei wegen Mordverdachts festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Drei Tote bei Angriffen in Nottingham

Von einem „schrecklichen und tragischen Vorfall“ spricht Chief Constable Kate Meynell in einer ersten Reaktion. Die Tatorte erstrecken sich über die ganze Stadt. In der Ilkeston Road westlich der City werden um kurz nach 4.00 Uhr zwei Tote gefunden. Ein Augenzeuge sagte der BBC, er habe Hilfeschreie gehört und daraufhin aus dem Fenster gesehen, wie ein schwarz gekleideter Täter auf einen jungen Mann und eine junge Frau eingestochen habe.

Wenig später wird die Polizei zu einem Vorfall im Zentrum gerufen: Dort hat offenbar ein weißer Lieferwagen versucht, drei Menschen zu überfahren. Er habe eine Person am Boden liegen sehen, sagte Carl Cassidy, der eben seine Frau zur Arbeit absetzte, der BBC. Als er anhielt, sei ein Lieferwagen haarscharf an ihm vorbeigerast und habe zwei Menschen umgefahren. Der Fahrer sei von Polizeiautos verfolgt worden und habe mit Absicht gehandelt, sagte Augenzeugin Lynn Haggitt dem Sender.

Nottingham: Polizei vermutet, dass alle Taten miteinander zusammenhängen

Schließlich wird in der Magdala Road nördlich des Zentrums ein weiterer Toter gefunden. Die Taten hängen vermutlich zusammen, wie Chefermittlerin Meynell sagte. Zwischen den Tatorten liegt jeweils rund eine Meile (1,6 Kilometer).

Auch an einem vierten Ort sind Ermittler im Einsatz: Dort haben Beamte den mutmaßlichen Täter festgenommen. Ein wackliges Video soll die Aktion zeigen, die gegen 5.30 Uhr stattgefunden haben soll. Zu den möglichen Hintergründen machten die Behörden zunächst keine Angaben. Nach Informationen des Senders Sky News ermittelt die Polizei derzeit wegen Mordes und nicht wegen einer Terrortat.

Wenige Hundert Meter von einem der Tatorte entfernt stürmten bewaffnete und teils vermummte Einsatzkräfte am Mittag ein Gebäude. Wie PA meldete, wurden bald danach zwei junge Frauen in einem Wagen fortgebracht. Die Behörden äußerten sich zunächst nicht zu dem neuen Einsatz. Laut der britischen Polizei gibt es neben dem 31-Jährigen derzeit keine weiteren Verdächtigen, die im Zusammenhang mit den Taten stehen könnten. (mp/dpa)