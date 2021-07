In Sachsen-Anhalt ist eine etwa drei Meter lange grüne Python aus einer Privathaltung entwischt. Die riesige Würgeschlange wird seitdem im Gebiet der Stadt Haldensleben von der Polizei gesucht. Wer sie sieht, soll unbedingt Abstand halten.

Am Samstag sei das Fehlen der privat gehaltenen Würgeschlange in der Stadt Haldensleben aufgefallen, teilte die Polizei mit. Auch am Sonntagmorgen fehlte noch jede Spur von dem Kriechtier, wie ein Polizeisprecher sagte. Wer die Schlange sehe, solle unbedingt Abstand halten und die Polizei rufen.

Warnmeldung: Entwichene #Schlange im Bereich Haldensleben #Börde



Die privat gehalte Phyton hält sich vermutlich im Stadtgebiet oder angrenzenden Gemeinden auf.



Halten Sie bei Sichtung unbedingt Abstand und wählen Sie 110 oder 112.

Python-Schlangen umschlingen ihre Beute zum Töten

Der Halter des Pythons sei derzeit in medizinischer Behandlung, das habe das Tier offenbar zur Flucht genutzt. Die Schlange halte sich vermutlich noch im Stadtgebiet oder in angrenzenden Gemeinden auf. Wie genau die Polizei den Python wieder einfangen will, war am Sonntagmorgen noch unklar. Die Tiernotrettung habe unter anderem vorgeschlagen, das Tier mit einem CO2-Feuerlöscher herunterzukühlen, sagte der Sprecher.

Schlangen sind wechselwarme Tiere, die sich bei niedrigeren Temperaturen nur langsam bewegen können. Am Sonntag erwartete der Deutsche Wetterdienst in der Gegend allerdings warmes Wetter mit Temperaturen um die 28 Grad. Pythons leben normalerweise in Afrika, Asien sowie in Australien. Sie umschlingen ihre Beute zum Töten. (dpa)