Doppeldecker-Bus prallt gegen Baum – viele Tote

Tragischer Unfall in Thailand: Bei einem schweren Busunglück sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Viele weitere Passagiere wurden teils schwer verletzt.

Ein Doppeldecker-Bus mit 49 Insassen sei auf dem Weg in die Provinz Songkhla im Süden des Landes von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, berichteten thailändische Medien unter Berufung auf die Polizei. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) in der Provinz Prachuap Khiri Khan etwa 300 Kilometer südlich von Bangkok.

Zahlreiche Menschen hätten von den Einsatzkräften aus dem Inneren befreit werden müssen, berichtete die Zeitung «Khaosod». Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Die Unglücksursache war zunächst unklar, die Polizei nahm Ermittlungen auf. Thailands Straßen gelten als sehr gefährlich, es kommt immer wieder zu schweren Unfällen. (dpa/mp)