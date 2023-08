Doppel-Crash auf der Autobahn: Luxus-Ferrari hat nur noch Schrottwert

Zwei aufeinanderfolgende Unfälle auf der A6 bei Mannheim haben den Rettungskräften einen arbeitsreichen Sonntagabend beschert. Vier Menschen wurden verletzt. Drei Fahrzeuge, darunter ein teurer Ferrari, wurden komplett zerstört.

Den Auftakt machte gegen 19.20 Uhr ein Auffahrunfall zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und der Abfahrt Frankenthal-Nord. Ein Ferrari-Fahrer (57) wollte auf der linken Spur überholen, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen – und fuhr einem Dacia ins Heck, wie die Polizei mitteilte.

A6 bei Mannheim: Zwei Unfälle nacheinander – vier Menschen verletzt

Durch den Aufprall wurde ein drittes Fahrzeug, ein VW, in Mitleidenschaft gezogen. Bei einer der beteiligten Personen stellten die Beamten 0,37 Promille fest. Der Führerschein der Person wurde einkassiert.

Am Stauende kam es auf der A6 in der Folge des ersten Zwischenfalls zu einem Folgeunfall. Feuerwehr Frankenthal Am Stauende kam es auf der A6 in der Folge des ersten Zwischenfalls zu einem Folgeunfall.

Zwei Menschen wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden, hieß es weiter.

Der Einsatz war noch gar nicht vorbei, da krachte es am Autobahnkreuz Frankenthal erneut: Gegen 20 Uhr sind drei Autofahrer:innen am Stauende kollidiert. Zwei Personen kamen mit mittelschweren Verletzungen in Krankenhäuser. An den Fahrzeugen ist laut Polizei jeweils ein hoher Sachschaden entstanden. (fbo)