Deutsche Moschee bekommt abstoßende Todesdrohungen per Lieferservice

Die muslimische Gemeinschaft in Bielefeld ist in Angst: Die „Hicret“-Moschee im Stadtbezirk Brackwede hat unerwünschte Lieferservice-Bestellungen mit Hassbotschaften bekommen – und die haben es in sich. Polizei und Staatsschutz ermitteln.

„Am Freitagabend, gegen 20 Uhr, wurde die Hicret Moschee in Brackwede wiederholt Ziel eines widerlichen Angriffs“, heißt es in einer Presseerklärung des Bündnis Islamischer Gemeinden in Bielefeld auf Facebook. Die Gemeinde habe von unbekannten Tätern zahlreiche unerwünschte ,Lieferando‘-Bestellungen erhalten, „die mit mörderischen(!) Hassbotschaften vermerkt waren.“

Diese waren auf die Kassenzettel des Lieferservices gedruckt, im Feld, in dem der Besteller Anmerkungen hinterlassen kann. „Die Hassbotschaften mit Bezug zum NSU enthielten erschreckende Aussagen wie: ,Dönermord wird Volkssport‘, heißt es. Die Gemeindemitglieder haben sofort Anzeige erstattet. Der Staatsschutz ermittelt. „Bild“ berichtete zuerst.

Moschee in Bielefeld bekommt Drohungen per „Lieferando“

Besonders alarmierend sei, „dass dies eine Wiederholung ist und nicht einmal der letzte Angriff aufgeklärt werden konnte“, heißt es in der Mitteilung. „Die muslimische Gemeinschaft in Bielefeld, die Gemeinde und ihre Besucher sind tief besorgt über die ernsthafte Bedrohung und fordern endlich eine entschiedene Reaktion durch die Politik und die Behörden, um solchen Hassverbrechen ein Ende zu setzen.“

Das Bündnis islamischer Gemeinden fordere nachdrücklich, dass diese Vorfälle bis ins kleinste Detail aufgeklärt werden, die Politik sich entschieden positioniert und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. (mp)