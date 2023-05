DJ-Ranking: Der beste Club Deutschlands ist … nicht in Berlin!

Seit Corona offiziell vorbei ist, kann die Party im Club wieder losgehen. Wo die Feierei qualitativ besonders hochwertig zelebriert wird, ermittelt jedes Jahr das britische DJ Mag – mit einer weltweiten Umfrage unter DJs und Clubgästen. Auf der Liste der Top 100 sind vier Locations in Deutschland. Die beste befindet sich in Köln, nicht in Berlin.

Das Kölner „Bootshaus“ befindet sich sogar wieder in der Spitzengruppe. Der Club landet 2023 auf Platz sechs. Beim Voting des Fachmagazins gewinnt das Rheinland klar gegen die doch so partyaffine Hauptstadt: Das Berliner „Berghain“ landete nur noch auf Platz 16 (minus 4).

Auch das „Watergate“ in Berlin verliert dieses Jahr drei Plätze (nun Position 38), der „Tresor“ sogar 22 Plätze (nun auf Rang 72). Der beste Club der Welt befindet sich auf den Balearen: Es ist, wie schon letztes Jahr, das „Hï Ibiza“, in dem in dieser Saison zum Beispiel David Guetta zu den Resident-DJs zählt. Der Franzose legt ab 2. Juni dort jeden Freitag auf.

Abstimmung: Der beste Club der Welt ist auf Ibiza

„Fast 700.000 Menschen haben 2023 beim DJ-Mag-Top-100-Clubs-Voting abgestimmt und Ibizas Club-Szene erneut nach oben gewählt“, berichtete das Magazin. „Die USA und vor allem auch der asiatische Raum haben ebenfalls sehr gut abgeschnitten – Deutschlands Clubs hingegen verlieren alle an Boden, auch wenn das ,Bootshaus‘ weiterhin in den Top 10 ist.“

Das Land mit den meisten Clubs in den begehrten „DJ Mag“-Top-100 sind nicht zum ersten Mal die USA: Die Anzahl der amerikanischen Clubs stieg von 16 auf 19.

Das könnte Sie auch interessieren: Metal-Giganten Metallica in Hamburg: Das haben sie sich für ihre Fans einfallen lassen

Großbritannien hat neun Clubs auf der Liste. Als Kontinent führt allerdings Europa mit 44 Clubs das Voting an. Südamerika ist mit zehn Clubs vertreten, sechs davon sind in Brasilien.