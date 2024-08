Dieser Rapper bringt seine eigene Cannabis-Marke nach Deutschland

Seit April 2024 dürfen Menschen in Deutschland legal Cannabis konsumieren. Zu medizinischen Zwecken wird die Pflanze schon länger eingesetzt. Die „Produktpalette“ in der Apotheke wird nun in ein paar Monaten um eine Cannabismarke erweitert: Der US-amerikanische Rapper Wiz Khalifa („See You Again“, „Sucker For Pain“) bringt gemeinsam mit der „Sanity Group“ sein „Khalifa Kush“ nach Deutschland. Und er hat es auch auf den Genussmittelmarkt abgesehen.

Anfang 2025 wird die Cannabismarke auf Rezept in den deutschen Apotheken verfügbar sein. Zum Start soll es erst einmal zwei Sorten geben, dann soll die Palette erweitert werden. Außerdem wollen die Sanity-Tochter „avaay Medical“ und Wiz Khalifa in die Schweiz und nach Österreich expandieren und bei der Realisierung der Cannabisabgabe in lizensierten Fachgeschäften in Deutschland mitwirken.

Wiz Khalifa bringt Cannabisprodukt in deutsche Apotheken

„Kalifornien ist in den USA führend in der Entwicklung hochqualitativer Cannabis-Genetiken. Bereits seit 1996 ist dort die medizinische Anwendung, seit 2018 der Freizeitgebrauch legal“, sagt Finn Hänsel, CEO und Gründer der Sanity Group. „Diese Erfahrung und Qualität gemeinsam mit Khalifa Kush nun auch nach Deutschland zu bringen, ist aus unserer Sicht besonders seit der gestiegenen Nachfrage nach medizinischen Cannabisbehandlungen durch die Reklassifizierung am 1. April ein wichtiger Schritt hin zu einer verbesserten, patientenzentrierten Versorgung.“

Und auch DJ Saul, CEO von Khalifa Kush, zeigt sich erfreut: „Vor dem Hintergrund der politischen Entwicklungen rund um die Legalisierung und die damit einhergehenden Erleichterungen einer ärztlichen Verordnung sind wir uns sicher, dass Deutschland in Europa schon jetzt eine Vorreiterstellung im Bereich Cannabis innehat. Die Zusammenarbeit mit avaay ermöglicht es uns, mit unseren hochwertigen Produkten nun auch in diesem wachsenden Markt Fuß zu fassen.“ (prei)