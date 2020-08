Die Toten Hosen: Auch Hamburg betroffen: Campino sagt alle Konzerte ab!

Düsseldorf -

Tote Hose bei den „Toten Hosen"! Die Düsseldorfer Alt-Punks haben ihrer „Alles ohne Strom“-Tournee den Stecker gezogen: Alle Konzerte sind abgesagt und werden auch 2021 nicht nachgeholt. Aus „organisatorischen Gründen", so die Band.

„Wir haben alle Optionen geprüft. Die Enttäuschung über diese Erkenntnis ist bei uns riesengroß“, erklärten die Bühnen-Dinos. Die Akustik-Konzerte waren wegen der Corona-Pandemie ursprünglich auf 2021 verschoben worden. Die Toten Hosen wollten mit diversen Gastmusikern im Big-Band-Format durch die Republik touren.

Die Toten Hosen: Tickets werden erstattet

„Letztendlich haben wir das ganze Akustikalbum ja nur als Wegbereiter für dieses Abenteuer eingespielt. Es tut uns Leid für alle, die sich so sehr darauf gefreut haben wie wir“, so Campino und Co. „Lasst uns hoffen, dass wir alle diese seltsame Pandemie und all ihre Begleiterscheinungen möglichst bald durchgestanden haben.“

Bereits gekaufte Tickets werden ab dem 15. Juni erstattet, in der Schweiz und Österreich ab dem 30. Juni – ausschließlich von den Stellen, von denen sie erworben wurden.



Wer Tickets online gekauft hat, muss selber nichts unternehmen, die Vorverkaufsstellen melden sich.