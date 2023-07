Die Deutschen reisen wieder mehr ins Ausland – und das sind die beliebtesten Ziele

Wohin geht’s in den Urlaub? Nach Italien – oder nach Österreich! Das waren 2022 die häufigsten Antworten auf die Frage nach dem Ferienziel. Die beiden Länder waren die beliebtesten Auslandsziele der Deutschen. Überhaupt reisen die Deutschen wieder munter durch die Welt.

Berg-, See- oder Strandidyll, das kommt immer gut an – schon 2021 lagen Österreich und Italien an der Spitze, danach folgen auch dieses Jahr wieder Spanien, Frankreich und die Niederlande, so das Statistische Bundesamt. Aber die Mehrheit findet: Zu Hause ist es doch am schönsten – oder zumindest am günstigsten. Die allermeisten Urlaubsreisen, nämlich 61 Prozent, gingen weiterhin ins Inland.

Im Jahr 2022 gingen 78 % mehr #Reisen aus Deutschland ins Ausland als im Jahr zuvor. Dies waren noch immer 13 % weniger als vor der Corona-Pandemie. Die beliebtesten Reiseziele waren Italien, Österreich und Spanien. Mehr in unserer Pressemitteilung: https://t.co/Eu5pRGXMKV pic.twitter.com/RZgDK4bDLb — Statistisches Bundesamt (@destatis) July 17, 2023

Die Menschen in Deutschland haben im Jahr 2022 insgesamt 222 Millionen Privat- und Geschäftsreisen mit mindestens einer Übernachtung im In- oder Ausland unternommen. Aber die Statistiker haben natürlich genau hingeschaut – und nach der Corona-Krise gewisse Nachholeffekte beobachtet.

Die Zahl der Auslandsreisen ist enorm gestiegen

Die Menschen reisten nämlich wieder viel häufiger in andere Länder: Die Zahl der Auslandsreisen wuchs 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 78 Prozent auf 87 Millionen – blieb aber trotzdem noch 13 Prozent unter dem Niveau des Vorkrisen-Jahres 2019. Auch der Anteil der Flugreisen erreichte 2022 fast wieder Vorkrisenniveau: 2019 lag er bei 17 Prozent, 2022 bei 15 Prozent. Von Flugscham kann also kaum die Rede sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Geld zu knapp: Wer sich in Deutschland alles keinen Urlaub leisten kann

Was vielleicht auch am Geld liegt: Reisen sind nämlich teurer geworden. Am deutlichsten war das 2022 bei den Ausgaben für Unterkunft zu spüren, die trotz der um 15 Prozent niedrigeren Reisezahl mit rund 60 Milliarden Euro damit ein Prozent über dem Wert aus 2019 lagen.