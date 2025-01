Dichter Nebel legt Flughafen in NRW stundenlang lahm

Dichter Nebel hat stundenlang den Flugbetrieb in Dortmund lahmgelegt. Flüge wurden umgeleitet, Reisende mussten umplanen.

Dichter Nebel hat mehrere Stunden lang alle Starts und Landungen am Flughafen Dortmundverhindert. Am Morgen normalisierte sich die Lage wieder, wie eine Sprecherin sagte. Der Nebel hatte am Freitagnachmittag laut Deutschem Wetterdienst zu Sichtweiten unter 150 Metern geführt. Die Piloten hätten deshalb keine ausreichende Sicht für eine sichere Landung gehabt, sagte die Flughafensprecherin.

Gut ein Dutzend Flüge wurde deshalb nach Köln/Bonn, Düsseldorf oder Paderborn umgeleitet. Reisende, die in Dortmund starten wollten, mussten kurzfristig versuchen, ihre Tickets umzubuchen. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet. (dpa/mp)