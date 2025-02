Deutscher Tourist will an Elefanten vorbeifahren – wenig später ist er tot

Der Mann missachtete Warnungen und wurde angegriffen. Ein wildlebender Elefant verletzte ihn tödlich, als der Tourist zu nahe kam.

Ein 77-jähriger deutscher Tourist ist in einem Wildreservat in Indien von einem wildlebenden Elefanten angegriffen und tödlich verletzt worden. Der Mann sei mit einem Motorrad auf der Straße unterwegs gewesen, sagte der stellvertretende Direktor des Anamalai-Tiger-Schutzgebiets im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu, D.K. Meena, der Deutschen Presse-Agentur in Neu-Delhi. Dabei sei er dem Tier zu nahe gekommen. „Der Elefant stand bereits auf der Fahrbahn.“

Fahrer missachtete Hinweise – und starb nach Attacke im Krankenhaus

Einige seiner Mitarbeiter hätten die Fahrer anderer Fahrzeuge gewarnt, dass sich ein Elefant auf der Straße befinde, sagte Meena. Die anderen hätten deshalb ihre Fahrzeuge gestoppt. Der Deutsche habe die Warnungen der anderen Fahrer ignoriert und sei von dem Tier attackiert worden, als er versucht habe, an ihm vorbeizufahren. Der Mann stürzte den Angaben zufolge und wurde zum zweiten Mal angegriffen, als er sein Motorrad aufheben wollte.

Wie die Zeitung „The New Indian Express“ berichtete, war der Deutsche mit einem geliehenen Motorrad auf der Straße, die durch das Reservat führt, in Richtung Valparai unterwegs. Nach der Tierattacke sei er in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei er schließlich gestorben. Seine Entscheidung, die Warnungen nicht ernst zu nehmen, habe zu dem tödlichen Unglück geführt, zitierte die Zeitung einen Aufseher des Reservats. (dpa)