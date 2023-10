Der neue Asterix ist da: Werden die Gallier jetzt weich und woke?

Große Freude bei Freunden der gallischen Unterhaltung: Der neue Asterix ist da! Alle zwei Jahre erscheinen neue Abenteuer, das beglückt Fans – und die ganze Branche: Denn dank des Ansturms verkaufen sich auch andere Comics in „Asterix-Jahren“ viel besser. Und im neuen Band sind auch endlich alle Gallier korrekt und freundlich. Erschreckend! In „Die weiße Iris“ geht es um Selbstoptimierung und geradezu woke Rabauken.

In dem Abenteuer will der römische Militärarzt Visusversus die Kampfkraft der Gallier mit Psycho-Tricks lahmlegen: Visusversus predigt das Positive Denken, krempelt die Raufbolde mit einer Art Gehirnwäsche um: Statt stets für eine wilde Prügelei aufgelegt zu sein, werden alle sanft.

„Asterix“ erscheint in einer Auflage von fünf Millionen Exemplaren

Verleihnix verkauft plötzlich wirklichen frischen Fisch ohne Fliegenschwärme. Niemand will mehr den Barden Troubadix verkloppen. Sogar die Wildschweine rennen nicht mehr vor den Galliern weg. Gibt’s doch gar nicht! Asterix und Obelix wittern bald die Intrige.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Tod von Uderzo: Liebeserklärung an ein Nest voller Widerstandskämpfer

Weltweit wird der neue Band in einer Erstauflage von fünf Millionen Exemplaren auf den Markt geworfen. In 20 Sprachen und Dialekten, darunter auch Baskisch, Dänisch oder Polnisch.

Eine wichtige Info für „Asterix“-Fans ist, dass es einen neuen Texter gibt. Fabrice Caro ist in Frankreich unter dem Künstlernamen Fabcaro sehr erfolgreich. Er ersetzt als Autor Jean-Yves Ferri, der nach fünf Bänden diesmal nicht mitwirkte. Ferri war aus der Fangemeinde immer wieder vorgeworfen worden, „Asterix“ habe mit ihm an Kreativität und Witz verloren. Die Zeichnungen sind weiter von Didier Conrad. „Die weiße Iris“ lehnt sich stärker an die frühen Bände von Albert Uderzo und René Goscinny an, was viele Fans erfreuen dürfte.