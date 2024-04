Darmbakterien aus Fäkalien und Pestizide: Wasser-Edelmarke sorgt für neuen Skandal

Darmbakterien aus Fäkalien und Pestizide, igitt! Was sich so alles in den Mineralwasserbrunnen des Schweizer Lebensmittelriesen Nestlé tummelt, ist ekelhaft. Wie französische Medien berichten, hat die dortige Lebensmittelbehörde die Regierung bereits vor Monaten über die unappetitlichen Messergebnisse informiert. Die französischen Verbraucher allerdings erfuhren nichts von den verdreckten Nestlé-Quellen. Betroffen sind die Marken Perrier, Vittel und Contrex. Deutsche Verbraucherschützer von „Foodwatch“ kündigen nun eine Klage gegen den mächtigen Konzern an – der erst kürzlich mit Schummel-Wasser für einen Skandal gesorgt hatte.

Den Medienberichten zufolge hatte die französische Behörde für Lebensmittelsicherheit nicht nur Fäkalbakterien, sondern auch Spuren von Pestiziden, Dünger und sogenannte Ewigkeitschemikalien in den Wassern von Nestlé gefunden, wie sie beispielsweise zum Beschichten von Pfannen und Outdoor-Textilien benutzt werden.

Chris Methmann, Geschäftsführer von Foodwatch, ist wütend: „Sind auch Supermärkte und Restaurants in Deutschland betroffen? Sind noch verunreinigte Mineralwasser im Umlauf? Was unternehmen die Kontrollbehörden jetzt? Diese Fragen hat uns bis heute keine der offiziellen Stellen beantwortet“, sagt der Verbraucherschützer: „Wir lassen nicht locker. Deswegen klagen wir gegen Nestlé & Co.“

Schummel-Wasser statt edler Tropfen – Klage gegen Nestlé

Bereits Januar hatten Journalisten von „Le Monde“ und Radio France berichtet, dass mindestens jede dritte in Frankreich verkaufte Mineralwasserflasche kein Mineralwasser enthält, sondern gefiltertes und desinfiziertes Wasser. Der Einsatz von UV-Strahlen oder Kohlefiltern ist zwar erlaubt, aber nur bei Leitungswasser, nicht bei „natürlichem Mineralwasser“, das nur durch seinen jahrelangen Weg durch die Gesteinsschichten gereinigt werden darf.

Dabei hat nicht nur Nestlé zu den illegalen Methoden gegriffen, sondern auch andere Hersteller – und die Verbraucher zahlten Luxuspreise für desinfiziertes Wasser in schicken Flaschen, das aber nicht hochwertiger war als das aus dem Hahn. Schummel-Wasser statt edler Tropfen!

In Frankreich beschäftigt sich nun ein Sonderausschuss mit dem Wasserskandal, der auch eine politische Dimension hat: Mehrere Ministerien sollen von den ekligen Darmbakterien und Pestiziden und den illegalen Desinfektionsmethoden gewusst und ihre Hand über Nestlé gehalten haben.