Dämliche Sprüche: Beispiele aus 10 Ländern: So sexistisch ist unsere Sprache

Köln -

In vielen gesellschaftlichen Bereichen gibt es sie nicht mehr – die Schere zwischen Mann und Frau. Frauen haben heute viel mehr Rechte, können viel leichter Karriere machen als früher.



Doch in unserer Sprache halten sich nach wie vor sexistische Begriffe, Redewendungen und Ausdrücke, mit denen Frauen weltweit konfrontiert werden. Ein internationales Team von Sprachwissenschaftlern der Sprach-Lern-App Babbel hat zum Weltfrauentag (8. März) einige davon an den Pranger gestellt.

Für eine Frau machst du das aber ganz gut. (Deutsch)

Dieses misslungene Kompliment degradiert sowohl den Erfolg beim Ausführen einer Tätigkeit als auch die Frau, die diese ausführt. Die Talente eines jeden Menschen, sind vielseitig und nicht in Schubladen zu stecken.

Tanto a voi basta aprire le gambe. (Italienisch)

Übersetzt: Du musst ja nur die Beine öffnen.

Beruflich erfolgreichen Frauen wird häufig nachgesagt, dass ihr Erfolg einzig und alleine auf ihren Sexappeal zurückzuführen ist. Im Deutschen kennt man diesen abfälligen Ausdruck auch als „sich im Job hochschlafen“.

You’re bomb! (Englisch)

Übersetzt: Du bist eine Granate!

Ausdruck wird umgangssprachlich für blonde Frauen genutzt, die als sehr attraktiv gelten. Er reduziert die Frau auf ihr Äußeres. Im Deutschen gleichzusetzen mit der „attraktiven Blondine“.

Mulher tem de se dar ao respeito. (Portugiesisch)

Übersetzt: Eine Frau muss sich den Respekt verdienen.

Dieser „Ratschlag“ meint, dass eine Frau selbst Schuld sei, wenn sie etwa belästigt wird – denn sie hat sich keinen Respekt verschafft. Fakt ist: Jeder verdient Respekt!

Kızı Gönlüne Bırakırsan Ya Davulcuya Kaçar Ya Zurnacıya. (Türkisch)

Übersetzt: Lässt du deine Tochter frei wählen, wen sie heiratet, wird sie weglaufen und sich für einen Schlagzeuger oder einen Zumba-Lehrer entscheiden.

Dieser im Türkischen gelegentlich verwendete Satz weist darauf hin, wie „schädigend“ die Entscheidungsfreiheit der Frau sein könnte und dass ihrer Kompetenz in wichtigen Lebensbelangen nicht zu vertrauen wäre. Eine eindeutig diskriminierende Denkweise.

Si juegas al fútbol eres una marimacho. (Spanisch)

Übersetzt: Wenn du Fußball spielst, bist du ein Mannsweib.

Fußball gilt für viele als Männersport. Zwar ist diese Ansicht längst veraltet, dennoch hält sich das Bild, dass Frauen, die Fußball spielen, stark männliche Züge haben.

Baba z wozu, koniom lżej. (Polnisch)

Übersetzt: Wenn die Frau vom Wagen ist, geht es den Pferden besser.

Frauen sollen Sachverhalte verkomplizieren. Die Redewendung meint, dass es alle Beteiligten einer Situation leichter haben, wenn die Frau nichts mehr damit zu tun hat.

Oggi sei nervosa! Ma hai il ciclo? (Italienisch)

Übersetzt: Du bist heute besonders reizbar! Hast du deine Tage?

Die Periode ist für Frauen ein normales Thema. Dennoch wird sie noch immer abfällig von manchen genutzt, um die Frau auf vermeintlich zickiges Verhalten hinzuweisen.

Tøsesnak (Dänisch)

Übersetzt: Frauengerede

Das Wort beschreibt die Art von Konversation, wie sie klischeehaft Frauen zugeordnet wird. Es geht um Klatsch- und Tratschgespräche. Übrigens: Tøsesnak ist das dänische Äquivalent zur deutschen Bezeichnung „Klatschtante“.

Sois belle et tais toi. (Französisch)

Übersetzt: Sei schön und verhalte dich ruhig.

Der französische Ratschlag meint: Frau soll immer gut aussehen und sich nicht in die Angelegenheit der Männer einmischen. Heute wird zum Glück auf den guten Rat der Frau Wert gelegt.

Frau am Steuer ... (Deutsch)

Es hält sich der Irrglaube: Der Mann ist der bessere Autofahrer. Woher diese Erkenntnis kommen soll – unklar. Wer etwa beim holprigen Einparken vorschnell urteilt, welches Geschlecht dahinterstecken könnte, kann schnell mal daneben liegen...

Man up! (Englisch)

Übersetzt: Werd’ ein Mann!

Diese abfällige Aufforderung meint, dass eine Frau sich taffer verhalten soll. Es wird vermittelt, dass ein Mann besser einstecken kann. Dabei sind Stärken und Schwächen nicht am Geschlecht festzumachen.

Een bedrijvige Martha zijn. (Niederländisch)

Übersetzt: Eine ehrgeizige Martha sein.

Diese Redewendung wird häufig eher abfällig bei Frauen benutzt, die als überehrgeizig und aufdringlich gelten – vor allem in der Arbeitswelt. Eigentlich nicht verwerflich in der heutigen Zeit...

C'est une affaire d'homme. (Französisch)

Übersetzt: Das ist eine Männerangelegenheit.

Im Altertum galt: Der Mann hat das Sagen, nimmt bei Gesprächen mit anderen die aktive Sprecherrolle ein und weist die Frau in ihre Schranken. Schaut man sich das Wort „homme“ und seine Übersetzung noch mal genauer an, wird klar – schnell kommt es zu einem Missverständnis: Denn „homme“ bedeutet nicht einfach „Mann“, sondern auch „Mensch“.

Głupia blondynka! (Polnisch)

Übersetzt: Dumme Blondine; dummes Blondchen!

Abfällige Bezeichnung für blonde Frauen. Gerade „unschuldig“ aussehenden Frauen wird oft nachgesagt, dass ihre intellektuellen Fähigkeiten zu wünschen übriglassen.

Para presumir hay que sufrir. (Spanisch)

Übersetzt: Wer schön aussehen will, muss leiden.

Das weibliche Schönheitsideal ist in vielen Kulturen noch so geprägt, dass die Frau schlank ist, sich regelmäßig rasiert oder häufig hohe, schicke Schuhe trägt. Was im Deutschen als Sprichwort gilt, meint, dass eine Frau alles dafür tun sollte, um gut auszusehen, egal, ob sie darunter leidet oder nicht.

Mandearbejde/ kvindearbejde (Dänisch)

Übersetzt: Weiblich (negatives, genderklassifizierendes Wort)

Dieses Wort findet sich laut Babbel häufig im Arbeitsleben wieder. Gilt harte, körperliche Arbeit als besonders männlich, stehen leichte Jobs im Sinne eines Stereotyps, verbunden mit Emotionen und Einfühlungsvermögen für „Frauenjobs“. Diese Formulierung hält an veralteten Berufsbildern fest. Dabei wäre schon damals die „Apollo 11“ nicht sicher auf dem Mond gelandet ohne Margaret Hamilton...