Corona: US-Ministerium ändert Einschätzung zum Virus-Ursprung

Die ewige Frage nach dem Ursprung des Coronavirus‘ hat wieder Fahrt aufgenommen: So unterstützt ein US-Ministerium nun doch die These des Laborunfalls, China widerspricht wie immer. Gewissheit gibt es mal wieder nicht.

Labor-Panne oder Übertragung auf dem Tiermarkt? Neben diesen beiden Theorien ranken sich um den Ursprung des Virus, das die Welt in die Pandemie stürzte, zahlreiche Spekulationen. Von einem eindeutigen Ergebnis ist aber immer noch nicht zu sprechen.

US-Ministerium: Corona stammt aus dem Labor in Wuhan

Wie das „Wall Street Journal“ nun berichtet, soll das US-Energieministerium seine Einschätzung zur Thematik geändert haben und auch von einer möglichen Laborpanne ausgehen – jedoch nur mit einem „niedrigen“ Grad der Gewissheit. Der geheime Bericht sei dem Weißen Haus und Mitgliedern des Kongresses vorgelegt worden. Damit schließt sich das Energieministerium der Einschätzung des FBI an.

Aber: Einige US-Behörden sind weiter der Ansicht, dass Corona wahrscheinlich auf natürliche Weise übertragen wurde, andere sind unentschlossen. 2021 gab es nach mehrmonatiger Prüfung keine Einigkeit unter den US-Geheimdiensten darüber.

China wies Medienberichte über die Erkenntnisse des US-Energieministerium bereits entschieden zurück. Dass eine Laborpanne „höchst unwahrscheinlich“ sei, habe die Forschungsmission der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit chinesischen Wissenschaftlern bei ihren Untersuchungen 2021 in der zentralchinesischen Stadt Wuhan festgestellt, wo das Virus erstmals entdeckt worden war. Es solle aufgehört werden, die Labortheorie aufzubauschen und China zu verleumden, so Pekings Außenamtssprecherin Mao Ning gestern. (alp/dpa)