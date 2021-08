Die Corona-Infektionen in der Olympiastadt Tokio sind erstmals über die Marke von 5000 Fällen gestiegen – so viele waren es noch nie. Die Sorge vor einem Kollaps des Gesundheitssystems wächst. In der Bevölkerung breitet sich Frust aus – auch mit Blick auf die Spiele.

Die Stadt registrierte am Donnerstag 5042 Neuinfektionen – und damit den Höchststand seit Ausbruch der Pandemie. Grund ist die sich rasant ausbreitende Delta-Variante. Experten befürchten, dass die Zahl der Neuinfektionen in den nächsten zwei Wochen auf 10.000 Fälle am Tag steigen könnte.

Corona: Regierung denkt über Ausgangssperren nach

Um zu verhindern, dass die Klinikbetten knapp werden, dürfen in Gebieten mit steigenden Infektionszahlen derzeit nur noch Corona-Patienten mit schweren Symptomen und solche, bei denen das Risiko eines schweren Verlaufs besteht, ins Krankenhaus.

Dieser Beschluss sorgt in der Bevölkerung für Ärger – gerade mit Blick auf die Olympischen Spiele, deren Ausrichtung in Tokio bei vielen Japanern schon vorher in der Kritik stand. Viele befürchten, dass die Athleten und deren Begleiter das Virus ins Land schleppen.

Zusätzlich denkt die Regierung über Ausgangssperren nach, heißt es. Doch vorerst bleibt es bei Appellen an die Bürger, trotz der Sommerferien zu Hause zu bleiben. Eine Ausgangssperre wäre ein Kurswechsel der Regierung. Denn der über Tokio verhängte Notstand gilt zwar noch bis zum 31. August, ist aber kein Lockdown. Bisher geht es im Wesentlichen darum, dass Restaurants und Bars keinen Alkohol ausschenken sollen und früher schließen müssen.

Professor sieht Corona-Müdigkeit in der Bevölkerung

Unterdessen ist auch die Zahl der Infektionen in der olympischen Blase erneut gestiegen. Die Organisatoren meldeten am Donnerstag 31 neue Fälle. Das ist ein Tageshöchstwert. Auch ein Athlet oder eine Athletin ist infiziert.

Politikprofessor Koichi Nakano von der Sophia University in Tokio sieht als Grund für die hohen Zahlen vor allem die Corona-Müdigkeit in der Bevölkerung. „Die Leute werden ungeduldig und hören nicht mehr auf die Regierung“, sagt er. Sie seien frustriert, dass der Notstand immer wieder verlängert wird, während die Spiele stattfinden. (vd)