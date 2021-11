Nur das Wort Corona sorgt derzeit schon bei den meisten Menschen für ein mulmiges Gefühl, aber: Trotz der Allgegenwärtigkeit des Virus‘ sind es andere Krankheiten, die den Deutschen am meisten Sorgen bereiten.

So bleibt auch in der Corona-Krise die Sorge vor Krebs laut einer Umfrage die größte Befürchtung der Bundesbürger:innen mit Blick auf eine eigene Erkrankung. Dass sie davor am meisten Angst hätten, gaben 70 Prozent an, wie die Befragung im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit ergab – vor einem Jahr waren es 72 Prozent gewesen. Nach Krebs folgten Alzheimer und Demenz, die nun 54 Prozent nannten.

Umfrage: Deutsche haben am meisten Angst vor Krebs

Kassenchef Andreas Storm rief mit Blick auf die Corona-Pandemie dazu auf, das Virus nicht zu unterschätzen und Schutzmaßnahmen wie Mund-Nasen-Schutz und Abstandsregeln weiter zu beachten.

Laut der Umfrage, die vom 4. bis 25. Oktober gemacht wurde, nannten 20 Prozent der Befragten eine eigene Corona-Erkrankung als größte Angst – bei der Befragung im Vorjahr waren es 37 Prozent gewesen. Für die Umfrage befragte das Institut Forsa 2007 Menschen ab 14 Jahren.