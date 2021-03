Corona-Experte ganz privat: Karl Lauterbach: „Wünsche mir eine liebevolle Frau“

Er ist seit Beginn der Corona-Pandemie dauerpräsent – doch viel Privates weiß man über SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (58) nicht wirklich. Nun hat der alleinstehende Mediziner aber in einem Interview ausgeplaudert, dass er sich sehnlichst eine Frau an seiner Seite wünsche. Wer weiß, vielleicht findet sich ja so schon bald eine tolle Frau Lauterbach.

In Talkshows, auf Twitter, in der Zeitung: Lauterbach und seine Meinung zur Corona-Pandemie sind gerade überall. Doch der Politiker kriegt auch ziemlich viel Gegenwind – bis hin zum Shitstorm – für seine Einschätzungen, die meist drastisch, aber auch realistisch sind.

Lauterbach über Experten-Job: „Extrem aufreibend“

Klar, dass bei so viel Corona-Wahnsinn wie derzeit nur wenig Zeit für Lauterbachs Privatleben bleibt, doch zur „Bunten“ sagte er nun: „Ich möchte tatsächlich nicht den Rest des Lebens Single bleiben."



Der Virus-Experte weiter: „Zum kompletten Glück fehlt mir eine liebevolle Frau.“ Doch „im Moment fehlt mir dafür die Zeit“. Sein Job sei in der Corona-Zeit nun einmal „extrem aufreibend“, so Lauterbach.

Lauterbach: „Bin nicht der Nerd, für den mich manche halten“

Aber allein fühlt sich der fünffache Vater „ganz und gar nicht", wie er erzählt. „Viele Politiker sind einsam, ich bin nicht betroffen. Ich habe Freunde, ich bin nicht der Nerd, für den mich manche halten. Ich bin lebenslustig, mache viel Sport, spiele Tischtennis.“

Da sollte sich doch bald eine ebenso lebenslustige Frau finden, die mit Lauterbach um die Tischtennis-Platte düst – und mit der er den ganzen Corona-Kram mal vergessen kann.



Der Mediziner war von 1996 bis 2010 mit der Epidemiologin und Ärztin Angela Spelsberg verheiratet. Die beiden lebten aber bereits seit 2004 getrennt. Mit ihr hat Lauterbach vier gemeinsame Kinder. Ein weiteres Kind stammt aus einer anderen Beziehung. (alp)