Corona-Ausbruch bei Tönnies: Bundeswehr hilft bei Tests in Fleischfabrik

Rheda-Wiedenbrück –

Nach dem Corona-Ausbruch mit 657 Infizierten in der Fleischfabrik Tönnies sind 25 Soldaten der Bundeswehr am Freitag beim Werk in Rheda-Wiedenbrück eingetroffen – sie sollen erste Tests durchzuführen. Als ersten Schritt bauten die Soldaten Absperrungen und Zäune auf.

Der Kreis Gütersloh hatte die Bundeswehr zuvor um Hilfe bei einem Reihentest auf Corona-Infektionen bei dem Schlachtbetrieb gebeten. „Der Kreis hat aber weiter die Verantwortung“, so der Bundeswehr-Sprecher. „Wir unterstützen nur.“

Corona-Alarm: 25 Soldaten sind bei Tönnies im Einsatz

Insgesamt 25 Soldaten aus Augustdorf im benachbarten Kreis Lippe und aus Rheinland-Pfalz sind nun in Rheda-Wiedenbrück im Einsatz – 13 davon sind als Sanitätssoldaten vor Ort, 12 zur Dokumentation. (dpa)