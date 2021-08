Trotz erhöhter Corona-Gefahr schippern Kreuzfahrtschiffe seit einiger Zeit wieder über die Weltmeere. Offenbar soll in den USA nun eine 77-jährige Frau, die eigentlich vollständig geimpft war, an Covid-19 gestorben sein, nachdem sie sich auf einem US-Kreuzfahrtschiff ansteckte. Insgesamt sollen 26 Passagiere, hauptsächlich Crew-Mitglieder, infiziert gewesen sein.

Wie ihre Familie in den sozialen Netzwerken berichtet, soll die ältere Dame bereits an Bord des Schiffes länger Schwierigkeiten beim Atmen gehabt haben. Vom medizinischen Personal wurde sie dann später mit Covid-19 diagnostiziert. Zudem wurde ihr gesagt, dass man sie an einen Ventilator anschließen müsse, um ihr beim Atmen zu helfen.

Carnival Vista: 77-Jährige stirbt nach Rückkehr von Kreuzfahrt

Später wurde die Frau dann bei einem Stop des Kreuzfahrtschiffes in ein Krankenhaus in der mittelamerikanischen Stadt Belize City gebracht. Dort verlangte das private Krankenhaus offenbar 5000 Dollar, bevor die Frau behandelt werden konnte. Geld, das die Familie durch eine Crowd-Funding Initiative zusammenbekam – und damit die Behandlung der 77-Jährigen zunächst sicherte. Dennoch: Zurück in den USA, verstarb sie dann an den Folgen ihrer Covid-Erkrankung. Ob sie tatsächlich vollständig geimpft war, ist nicht bestätigt.

Die Frau war neben 25 anderen Passagieren auf der Reise der Carnival Vista Ende Juli/Anfang August positiv auf das Virus getestet worden. Dies gilt als die bisher höchste Zahl an Corona-Fällen auf einem Kreuzfahrtschiff, seitdem die Schiffe seit Juni wieder fahren. Die 77-Jährige war das erste Todesopfer seither. Ob es noch weitere Covid-Tote im Zusammenhang mit Kreuzfahrtschiffen gibt, ist bisher nicht bekannt.

Corona auf Carnival Vista: Meiste Infektionen offenbar innerhalb der Crew

Die meisten der 26 Carnival-Vista-Passagiere sollen Crew-Mitglieder gewesen sein, die milde Symptome hatten. Wie die Tourismusbehörde in Belize berichtet, sollen 96 Prozent der Passagiere geimpft gewesen sein. Die „New York Times“ berichtet, dass unter der Crew nur eine Person nicht vollständig geimpft gewesen sein soll.

Wie das Kreuzfahrer-Portal „Cruisetricks“ berichtet, soll die Reederei Carnival Cruise Line am 4. August „hastig und mit sofortiger Wirkung eine Maskenpflicht an Bord eingeführt haben, nachdem es positive Corona-Fälle gab.“ So bestätigte ein Carnival-Sprecher in einem Statement: „Wir haben unsere neue, flottenweite Maskenpolitik auf der Carnival Vista frühzeitig umgesetzt, da wir eine kleine Anzahl positiver Fälle an Bord zu verzeichnen haben.“

Auch andere Reedereien zogen nach – und verschärften die Corona-Regeln an Bord. So führte beispielsweise Royal Caribbean International ebenfalls eine Maskenpflicht auch für Geimpfte ein. Corona-Tests vor der Reise sind bei beiden US-Reedereien nun für alle Passagiere verpflichtend, auch für Geimpfte. (alp)