Bus stürzt von Brücke: 22 Menschen sterben bei schrecklichem Unglück in Indien

In Indien ist ein Bus von einer Brücke gefallen, wobei mindestens 22 Passagiere getötet wurden. Vermutlich war der Fahrer eingeschlafen.

Der Bus habe am Dienstag das Geländer der Brücke im Distrikt Khargone im Bundesstaat Madhya Pradesh durchbrochen und sei in einem ausgetrockneten Flussbett gelandet, berichtete die „Times of India“ unter Berufung auf die Polizei.

Busunglück in Indien: Familien der Opfer sollen entschädigt werden

Nach ersten Erkenntnissen sei der Fahrer am Steuer eingeschlafen, hieß es. 31 Menschen seien bei dem Unfall verletzt worden.

Die Regierung von Madhya Pradesh kündigte eine finanzielle Entschädigung von je 400.000 Rupien (knapp 4450 Euro) für die Familien der Todesopfer an. Schwerletzte sollten demnach je 50.000 Rupien (rund 555 Euro) erhalten. (dpa)