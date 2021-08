Buon Appetito!: Raten Sie mal, was die Deutschen in der Pandemie verstärkt kaufen

Der Lockdown hält an, so richtig shoppen gehen kann man nicht. Aber gekauft wird weiterhin – und einige Rubriken haben ein neues Rekordhoch erreicht. Können Sie zwei der beliebten Verkaufsschlager erraten?

Als erstes: Nudeln! Die Deutschen haben der italienischen Pasta-Industrie ein kräftiges Exportwachstum im Corona-Jahr 2020 beschert. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen nach Angaben des italienischen Branchenverbandes die Ausfuhren von Pasta in die Bundesrepublik um rund 20 Prozent. „Deutschland ist für uns Export-Markt Nummer eins“, sagte Luigi Scordamaglia vom Lebensmittelverband Filiera Italia.

Corona-Essen: Pasta! Pasta! Pasta!

Italienische Nudeln sind ein Exportschlager nach Deutschland. dpa Foto:

Im Gegensatz zu anderen italienischen Wirtschaftsbereichen, in denen die Exporte während der Pandemie sanken, machte die Lebensmittelindustrie demnach ein gutes Geschäft. Auch Olivenöl, Käse und Reis kamen gut an. Doch nichts konnte die Nudel übertreffen. „Pasta ist eins von den Produkten, deren Konsum während der Pandemie ,explodiert‘ ist“, sagte Scordamaglia. In Deutschland sei sie ohnehin eine sehr stark nachgefragte Ware. Den historisch hohen Absatz führte der Experte unter anderem auf die vielseitige und einfache Zubereitung zurück und den höheren Bedarf in Corona-Zeiten.

Außerdem sind in der Corona-Pandemie viele auf den Hund gekommen. Ob Labrador oder Französische Bulldogge: „Die Nachfrage ist extrem“, sagt der Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Verbandes für das Deutsche Hundewesen (VDH), Herbert Klemann, in Worms. Die Züchter würden mit Anrufen regelrecht „bombardiert“ und könnten gar nicht so viel züchten, wie nachgefragt werde. Das sei schon 2020 so gewesen: „Und der Bedarf ist immer noch da. Dass der Lockdown verlängert wurde, treibt das Ganze noch mal an“, sagt er.

Hundekauf während Corona: Run auf Welpen

Denn in der Corona-Pandemie sind viele Familien mehr als sonst zu Hause. Der Run auf Hundewelpen sei bundesweit sehr groß, sagt VDH-Sprecher Udo Kopernik im nordrhein-westfälischen Hennef (Sieg). „Den Züchtern wird die Hütte eingerannt.“

Deutsche kaufen in Corona-Zeiten mehr Hunde als sonst. dpa Foto:

Er sieht den Trend teils kritisch. „Wenn Eltern dem Kinderwunsch nachgeben und selber aber eigentlich gar keinen Hund wollen, kann das nur schiefgehen.“ Klemann befürchtet, dass nach der Pandemie viele Hunde im Tierheim landen könnten. „Wenn die Leute wieder normal zur Arbeit gehen und die Kinder den Hund nicht mehr betreuen können, dann wird das ein Problem.“

Bundesweit spricht der VDH von rund 20 Prozent mehr Hunden, die 2020 im Vergleich zu Nicht-Corona-Jahren gekauft wurden. „Das ist ein dramatisches Wachstum, ein großer Schritt innerhalb kürzester Zeit“, sagt Kopernik. In den letzten 15 Jahren habe die Zahl der Hunde in Deutschland geschätzt von 6,5 auf 10 Millionen zugelegt. Auch Städte registrieren mehr Anmeldungen zur Hundesteuer. (ncd/dpa)