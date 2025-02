Bundesamt warnt: Darum ist die Luftqualität aktuell so schlecht

Leuchtend rot wird Deutschland derzeit auf jeder Wetter-App angezeigt: Seit mehreren Tagen ist die Luftqualität in Deutschland auffällig schlecht, erklärt das Umweltbundesamt. Woran das liegt und wer nun besonders mit seiner Gesundheit aufpassen muss.

Eine hohe Belastung mit Feinstaub sorgt derzeit für eine außergewöhnlich schlechte Luftqualität in ganz Deutschland, wie das Umweltbundesamt bekannt gab. Die „Zeit“ berichtete zuerst.

Hochdruckwetterlage schränkt Luftaustausch ein

Ein höherer Ausstoß von Feinstaub ist im Winter erst einmal nichts Ungewöhnliches, da in der kalten Jahreszeit mehr Energie benötigt wird, Kamine mit Holz geheizt werden, aber auch mehr Auto gefahren wird. Allerdings verhindert eine winterliche Hochdruckwetterlage es aktuell, dass sich die Schadstoffe schnell in der Luft verteilen. Es sei nahezu windstill und trocken, wodurch der Luftaustausch auf wenige hundert Meter eingeschränkt sei. „Die Schadstoffe sind in solchen Situationen quasi in den unteren Luftschichten, gefangen‘“, so das Bundesumweltamt. Eine Tiefdruckwetterlage mit Wind und Niederschlag könnte die Lage entspannen ­– doch ein solcher Wetterwechsel sei derzeit nicht in Sicht.

Die Luftqualität wird vom Umweltbundesamt anhand gemessener Konzentrationen von Stickstoffdioxid, Feinstaub und Ozon errechnet. Eine fünfteilige Skala zeigt die Luftqualität an der jeweiligen Messstation in Deutschland – von „sehr gut“ bis „sehr schlecht“. Derzeit leuchtet die Skala für einen Großteil Deutschlands hellrot – „schlecht“.

Für Menschen mit Vorerkrankungen könnten sich allerdings schon ab der gelben Stufe („moderat“) gesundheitliche Probleme ergeben, so das Umweltbundesamt. Dieser Gruppe wird daher empfohlen, vorerst auf anstrengende Aktivitäten im Freien zu verzichten, da man bei erhöhter Anstrengung auch mehr der schadstoffbelasteten Luft einatmet. Die Empfehlung: Lieber einen gemütlichen Spaziergang machen, anstatt joggen zu gehen. Sollte sich die Luftqualität weiter verschlechtern, gilt diese Empfehlung für alle. (mp)