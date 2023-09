Bürgermeister ist empört: Deutscher Touri ramponiert berühmten Brunnen

Diese Fotos werden teuer: Beim Herumklettern auf einem der bekanntesten Brunnen von Florenz hat ein deutscher Urlauber ordentlich Murks gemacht und unter anderem Mamor aus dem historischen Objekt herausgebrochen – auch der Bürgermeister von Florenz schaltete sich ein.

Der 22-Jährige stieg nach Angaben der Stadtverwaltung in der Nacht zum Montag auf den Neptunbrunnen der italienischen Kunstmetropole, um Fotos von sich machen zu lassen. Dabei brach aus dem Streitwagen des Monuments ein Stück Marmor heraus. Zudem wurde der Huf eines Pferdes, auf das der Mann gesprungen war, beschädigt. Der Schaden, den der deutsche Bruch-Tourist verursacht hat, wird auf 5000 Euro geschätzt.

Questo furbo di un turista ha pensato bene di salire sulla base della statua del Nettuno in Piazza Signoria per una… Posted by Dario Nardella on Monday, September 4, 2023 Der Facebook-Post: Der Tourist posiert vor der Brunnenstatue.

Deutscher Tourist beschädigt Neptunbrunnen in Florenz

Mit Bildern der Überwachungskameras kamen die Behörden dem Mann auf die Spur. Der Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, veröffentlichte eines der entstandenen Fotos am Montag auf seiner Facebook-Seite. Das Gesicht des jungen Deutschen ließ er schwärzen, schrieb aber dazu: „Es gibt keine Rechtfertigung für Ignoranz und Vandalismus gegenüber dem Kulturerbe.“

Das könnte Sie auch interessieren: Zwischenfall in Rom: Frau reißt Papst an sich, dann gibt’s was auf die Finger

Dem Urlauber droht nun eine hohe Geldstrafe. Der achteckige Brunnen stammt aus dem 16. Jahrhundert, erst 2018 wurde er aufwendig restauriert. (alp/dpa)