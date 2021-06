Brutale Methoden: Wilderer schmuggeln Papageien in kleinen Plastikflaschen

FakFak –

Wilde Tiere sind wertvoll – und beliebt auf dem Schwarzmarkt. Seltene Vögel bringen den Tierhändlern tausende Dollar ein. Um sie versteckt zu verschiffen, nutzen die Händler brutale Methoden.

Ein Karton mit 74 Plastikflaschen. In jeder Flasche zusammengequetscht ein Frauenlori, eine Papageienart von der Insel Neuguinea. Im November vergangenen Jahres fanden indonesische Polizisten auf einer Fähre im Hafen von FakFak, im Westen Neuguineas, diese besondere Lieferung.

Tierhändler schmuggeln Papageien in Plastikflaschen

Die 1,5 Liter-PET-Flaschen sind 31 Zentimeter hoch – und entsprechen damit der Größe der seltenen Vögel. Um die Frauenloris in die Flaschen zu quetschen, wurden diese in der Mitte aufgeschnitten und im Anschluss mit Klebeband erneut zusammengesetzt. Zehn Vögel hatten die grausame Behandlung nicht überlebt, so berichtete der„Spiegel“. Frauenloris sind beliebte Haustiere, die je nach Land und Anbieter bis zu 1000 Dollar kosten – die Nachfrage steigt derzeit.

Doch in ihrer Heimat Neuguinea sind sie eine geschützte Art. Es ist verboten, sie in der Natur zu fangen. Nur die Vögel, die aus zertifizierten Zuchtanlagen stammen, dürfen verkauft werden. Doch die Zucht macht nicht reich: Es dauert drei bis vier Jahre ehe die Tiere ihre Geschlechtsreife erreicht haben und sie benötigen neben physischer und geistiger Aktivität auch eine besondere Diät aus Hafer, Hirse, Sonnenblumenkernen, frischem Obst und grünem Gemüse.

Wilderer werden im Schmuggel erfinderischer

Die Wilderer nehmen daher den schnelleren Weg – und werden im Schmuggel immer erfinderischer. 2015 verhafteten Polizisten auf einem Schiff nahe Surabaya einen Mann mit 21 Gelbwangenkakadus – alle in Plastikflaschen. Die Vögel sind vom Aussterben bedroht und werden im Internet für bis zu 1500 Dollar verkauft. 2017 konnten bei Razzien im Land 84 Edelpapageien und 41 Weißhaubenkakadus befreit werden – aus Abflussrohren.

2019 wurden in der Provinz Lampung 1500 Singvögel in Kartons und Boxen entdeckt. Doch auch wenn die Beamten immer wieder Erfolge vermelden können, decken sie letztendlich nur einen Bruchteil auf, so berichtete der „Spiegel“. Tierschützer schätzen, das allein zwischen Sumatra und Java täglich tausende Vögel geschmuggelt werden.

Kaum ein Schmuggler wird verurteilt

Die Frauenloris aus den Plastikflaschen machten offenbar so einen Lärm, dass ein Mitglied der Fährencrew es hörte und die Polizei rief. Wer die Vögel jedoch an Bord gebracht hatte und in welchem Hafen sie erwartet wurden, konnte nicht ermittelt werden. Die Fähre sollte nach mehr als fünf Tagen Reise in Jakarta ankommen. Mittlerweile wurden die Papageien aufgepäppelt und wieder in ihrem Naturreservat ausgesetzt.

Zwar werden die Frauenloris in Indonesien durch ein Gesetz geschützt und den Tätern drohen Haftstrafen von bis zu fünf Jahren – doch sie werden nur selten gefasst und angeklagt. (vd)