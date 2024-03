Anschlag? Feuer nahe Tesla-Werk sorgt für großen Stromausfall

Feuerwehr und Polizei rücken am Morgen wegen eines Brandes an einem Strommast aus. In der Region um das Werk des E-Autobauers Tesla fällt der Strom aus. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang.

Ein brennender Strommast hat in der Region nahe der Tesla-Fabrik am Dienstag für einen größeren Stromausfall gesorgt. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 5.15 Uhr zu dem Brand im Bereich Goßen-Neu Zittau (Landkreis Märkisch Oderland) gerufen und begann mit den Löscharbeiten. Durch das Feuer ist der Strom nach Angaben eines Sprechers im Umkreis ausgefallen. Auch Teile Berlins sollen betroffen sein.

Ob das Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin ebenfalls davon betroffen ist, war zunächst nicht bekannt. Bei dem Unternehmen war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Auch zur Brandursache machte die Polizei vorerst keine Angaben. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Brennender Strommast sorgt für Ausfälle rund um Tesla-Werk – war es ein Brandanschlag?

Der Sprecher der Polizei, Roland Kamenz, sagte, der Strommast soll sich frei stehend auf einem Feld befinden. Am Morgen sei nach der Alarmierung wegen des Brandes auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen. Zur möglichen Ursache sagte der Sprecher bislang: „Wir ermitteln in alle Richtungen.“

Die „Bild“-Zeitung berichtet, neben dem brennenden Transformator sei ein Protest-Zelt entdeckt worden, das die Aufschrift „Kampfmittel hier verbuddelt!“ trug. Daraufhin sei Brandenburgs Kampfmittel-Beseitigungsdienst (KMBD) vom Standort Wünsdorf (Kreis Teltow-Fläming) ausgerückt.

Das könnte Sie auch interessieren: Einbruch in Alster-Villa: Internationale Bande soll Millionen-Beute gemacht haben

Vergangene Woche hatten Aktivisten ein Waldstück östlich des in der Bevölkerung umstrittenen Werks besetzt und dort Baumhäuser errichtet. Bisher verlief der Protest friedlich. (dpa/mp)