Brandstiftung! Sieben Tote bei verheerendem Feuer in Nizza – darunter drei Kinder

Das Feuer bricht in der Nacht aus, und die Bilanz ist erschütternd. In Nizza sterben sieben Menschen bei einem Wohnungsbrand. Unter den Toten sind auch drei Kinder.

Bei dem Brand in der südfranzösischen Stadt ist laut Bürgermeister Christian Estrosi außerdem ein Bewohner lebensgefährlich verletzt worden. Die Stadt richtete eine Krisenbetreuung für die Anwohner ein. Innenminister Gérald Darmanin sagte, das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte habe weitere Opfer verhindert.

Tote bei Feuer – einer starb beim Sprung aus dem Fenster

Wie die Zeitung „Nice-Matin“ berichtete, brach das Feuer gegen 4 Uhr morgens in einem Hochhausviertel am Stadtrand aus und wütete mit großer Heftigkeit in der obersten siebten Etage eines Gebäudes. Eine komplette Familie mit drei Kindern im Alter von fünf, sieben und zehn Jahren sei bei dem Brand ums Leben gekommen.

Um den Flammen zu entkommen, seien zwei Menschen aus dem Fenster gesprungen, einer sei dabei gestorben. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus, berichtete der Sender BFMTV unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft. (dpa/mp)