Böser Verdacht: Indien fängt rosa „Spion-Taube“ aus Pakistan ab

Neu Delhi –

Diese Geschichte hört sich mehr nach einem Kinofilm an, als nach der Realität: Indische Streitkräfte haben kürzlich eine rosa angemalte Taube gefangen, die sie für einen möglichen Spion aus dem verfeindeten Nachbarland Pakistan halten.

Als die Polizisten am Bein der Taube einen Ring mit einer Zahlenkombination fanden, wurden sie nervös: Das sei ein Grund zur Sorge, sagte ein Polizist der Zeitung „Times of India“. Die Beamten versuchten nun, den Code zu entschlüsseln. Es sei nicht das erste Mal, dass Indien Tauben mit Nachrichten aus dem Nachbarland abgefangen habe.

Vogelbesitzer aus Pakistan meldet sich

Inzwischen hat sich ein Mann aus einem pakistanischen Dorf gemeldet, der sagt, das Tier gehöre ihm. Der Deutschen Presse-Agentur gab er eine anscheinend ungewöhnliche Erklärung für den Zwischenfall: Der Vogel sei als Vorbereitung für ein anstehendes Renntauben-Turnier unterwegs gewesen.

Solche Turniere sind in Pakistan verbreitet – die Gewinner erhalten ein hohes Preisgeld. Was die Nummer am Bein der Taube betrifft: Es sei keine geheime Botschaft, sondern bloß seine Handynummer. Damit hätte er sichergehen wollen, dass niemand seinen wertvollen Vogel klaue. Er bittet den indischen Premierminister Narendra Modi, ihm die Taube zurückzugeben.

Indien und Pakistan geraten immer wieder in Konflikt

Indien und Pakistan streiten sich schon Jahrzehnte um die Herrschaft der Grenzregion Kaschmir im Himalaya. So kommt es seit der Unabhängigkeit des früheren Britisch-Indiens und der Trennung des Kolonialgebiets in die beiden Länder immer wieder zu Auseinandersetzungen an der Grenze.

Am Mittwoch etwa hatten pakistanische Streitkräfte nach eigenen Angaben eine Aufklärungsdrohne abgeschossen, die bis zu 650 Meter in den pakistanischen Luftraum eingedrungen war. (dpa/vd)