Bluttat in den Niederlanden: Zwei Männer in McDonalds erschossen

In den Niederlanden sind zwei Männer bei einer Schießerei in einer McDonalds-Filiale ums Leben gekommen, ein bisher noch Unbekannter hatte auf sie gefeuert. Bei dem Vorfall am Mittwochabend in der Stadt Zwolle sind die Hintergründe noch unklar.

Bei den beiden Verstorbenen handelt es sich um einen 57-Jährigen und einen 62-Jährigen, teilte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mit. Man habe eine groß angelegte Fahndung „nach dem oder den Verdächtigen“ eingeleitet. Bislang habe es keine Festnahmen gegeben.

Augenzeugen berichteten dem Sender RTV Oost, ein Mann habe zunächst Essen bestellt und sich neben die Opfer gesetzt. Dann habe er das Feuer auf sie eröffnet. Dies löste demnach Panik unter den Gästen aus, die versuchten, sich im Freien in Sicherheit zu bringen. Der mutmaßliche Täter sei geflohen.

Nach Polizeiangaben war eines der Opfer bereits tot, als Einsatzkräfte eintrafen. Die Beamten hätten vergeblich versucht, den zweiten Mann wiederzubeleben. Er sei noch am Tatort gestorben. Die Gegend um das Restaurant wurde zunächst abgesperrt. Ein Polizeihubschrauber sei zeitweise im Einsatz gewesen. (alp/afp)