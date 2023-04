Blutige Attacke in Duisburg: Polizei fasst Verdächtigen (26)

Die blutige Attacke in einem Fitnessstudio in Duisburg traf vier Menschen – aber warum? Was war das Motiv? Womöglich lässt sich das bald klären, denn jetzt gibt es einen Fahndungserfolg: Fünf Tage später hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 26 Jahre alten syrischen Staatsangehörigen. Spezialeinheiten haben ihn der Nacht zum Sonntag, kurz nach Mitternacht, in seiner in Tatortnähe liegenden Wohnung festgenommen. Nach ihm war mit Fotos gefahndet worden. Nachbarn haben den Mann erkannt und daraufhin die Polizei alarmiert. Der Verdächtige sei vor der Attacke nicht polizeilich aufgefallen, heißt es weiter.

An diesem Montag wird er dem Haftrichter vorgeführt, teilte die Duisburger Staatsanwältin Jill McCuller mit.

Das Motiv der Bluttat ist weiter rätselhaft

Ziel des Angriffs in dem Sportstudio war ein 21-Jähriger, der noch immer in Lebensgefahr schwebt. Von drei weiteren Opfern, die nicht direktes Ziel des Angriffs gewesen sein sollen, sind zwei 24-Jährige weiter im Krankenhaus, aber nicht in Lebensgefahr.

Für die Menschen in Duisburg ist die Nachricht eine Erleichterung – schließlich hat die Stadt in den vergangenen Jahren schon öfter als Kriminalitätsbrennpunkt für Negativ-Schlagzeilen gesorgt.

Was allerdings noch geklärt ist: das Motiv. Die Staatsanwaltschaft beschränkt sich bisher auf wenige Informationen, wollte dazu keine Auskunft geben. (dpa/miri)