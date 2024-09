„Bin fett und das ist gut so“: Dickste Domina Deutschlands ausgezeichnet

Jana Stöcker, bekannt als dickste Domina Deutschlands, ist beim renommierten Internationalen Speaker Slam mit dem „Excellence Award“ ausgezeichnet worden. Bei dem Wettbewerb der Redner im rheinland-pfälzischen Mastershausen überzeugte die 175-Kilo-Frau mit einem Vortrag für mehr Toleranz und ein friedliches Miteinander in der Gesellschaft.

„Ich bin fett und das ist gut so!“, rief Stöcker dem Publikum zu und forderte ein Ende der Ausgrenzung aufgrund von Körperformen. Ebenso setzte sie sich für mehr Verständnis gegenüber Anhängern von BDSM-Praktiken und Fetischisten ein.

Stöcker, als Domina unter dem Aliasnamen „Baroness Babalon“ bekannt, blickte auch auf ihre 20 Berufsjahre in der Versicherungsbranche zurück. Die 43-Jährige berichtete von ihrem Kampf mit einer chronischen Erkrankung, dem Lipödem, das ihren Büroalltag zur Qual machte.

„Deutschlands dickste Domina“ als Rednerin ausgezeichnet

Nach einem Burnout verlor sie ihre Stimme und musste das Sprechen erst wieder erlernen. „Dass ich heute hier stehe und zu euch sprechen kann, ist ein Wunder“, sagte sie unter Applaus.

Als Vorstandsmitglied des Berufsverbandes erotischer und sexueller Dienstleistungen (BesD) ist die alleinerziehende Mutter und selbstständige Sexarbeiterin auch politisch aktiv. „Ich engagiere mich, weil ich selber ja viel zu lange Ängste und Vorurteile gegenüber unserer Branche hatte, die mich eben davon abgehalten haben, in diesen Beruf einzusteigen“, so Stöcker. „Es existiert wirklich ein völlig falsches Bild in den Köpfen der Leute, was ja durchaus durch mediale Darstellung ziemlich verzerrt worden ist.“ Darüber wolle sie aufklären. (mp)