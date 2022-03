Bewegende Szenen: Mädchen singt Disney-Lied in Luftschutzbunker in Kiew

Inmitten einer Menschenmenge in einem Luftschutzbunker in Kiew singt ein kleines Mädchen auf Ukrainisch den Song „Let It Go“ (dt. „Lass jetzt los“) aus dem Disneymärchen „Frozen“. Nicht nur die Menschen um sie herum sind zutiefst gerührt, auch im Internet bewegt das Kind mit ihrer Gesangseinlage Millionen Nutzer:innen. Auch die Sängerin des Originalsongs meldet sich zu den rührenden Szenen auf Twitter.

Es sind kleine Momente, wie dieser, die für einen Augenblick ein Lächeln in die Gesichter zaubert – und Menschen kurz innehalten lässt. Zuerst veröffentlicht wurde das Video offenbar am dritten März von einer ukrainischen Facebook-Nutzerin. Ihren Angaben zufolge heißt das Mädchen Amelia. Sie habe ihr in dem Luftschutzbunker erzählt, dass sie gerne singe und den Traum habe, später vor großem Publikum auf der Bühne zu stehen, schreibt die Frau. Dann habe Amelia das weltbekannte Lied aus „Frozen“ angestimmt.

We see you. We really, really see you. https://t.co/Vhln1MjXpX — Idina Menzel (@idinamenzel) March 7, 2022

Kiew: Mädchen singt „Frozen“-Song in Luftschutzbunker

„Selbst Männer konnten ihre Tränen nicht zurückhalten“, schreibt die Frau weiter zu dem Video. In der Aufnahme ist auch zu sehen, wie sich eine Mutter mit Kinderwagen Tränen aus dem Gesicht wischt. „Amelia, dein Gesang hat niemanden gleichgültig gelassen! Schaut mal Russen, gegen wen ihr kämpft“, heißt es in dem Facebook-Post weiter.

Das Video geht bereits um die Welt – und bewegt in den sozialen Netzwerken. Millionenfach wurde der zweiminütige Clip dort inzwischen angesehen und geteilt. Auch die Sängerin des Originals, die Musicaldarstellerin Idina Menzel, hat sich zu Wort gemeldet und auf Twitter den Clip geteilt. Dazu schrieb sie: „We see you, we really, really see you.“ (dt.: „Wir sehen euch. Wir sehen euch wirklich“) gefolgt von einem blauen und einem gelben Herzen, den Nationalfarben der Ukraine. (alp)