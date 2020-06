Bewegende Geste: Kniefall am Straßenrand: US-Cops solidarisieren sich mit Demonstranten

Santa Cruz -

Seit dem Tod des dunkelhäutigen George Floyd (46) am vergangenen Montag in Minneapolis reißen die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA nicht ab. Viele Einsatzkräfte gehen teilweise aggressiv gegen die Demonstranten vor – doch es gibt auch Bilder der Solidarität.



Es ist ein berührender Anblick: Anstatt sich vor den in seiner Stadt protestierenden Demonstranten aufzubauen oder gegen sie vorzugehen, kniet sich Andrew Mills, der Polizeichef von Santa Cruz (Kalifornien), auf den Bürgersteig. An seiner Seite: der erste dunkelhäutige Bürgermeister von Santa Cruz, Justin Cummings.



Es ist ein Moment mit Symbolkraft, der sich abhebt von den Bildern aus anderen US-Städten, wo Einsatzkräfte teilweise brutal gegen Protestierende vorgingen. Mills und Cummings setzten dagegen auf Solidarität statt Konfrontation.

Santa Cruz: Polizei-Chef veröffentlicht Stellungnahme zu Tod von Floyd

In einer Stellungnahme auf seiner Homepage schrieb Mills: „Die Ermordung von George Floyd in Minneapolis beunruhigt mich zutiefst. Es beunruhigt mich als Chef, als Mensch und als Person des Glaubens. Dieses brutale und mitleidslose Verhalten hat nichts mit dem Beruf zu tun, dem ich 1977 beitrat. Wir müssen die Polizei wieder auf den richtigen Weg bringen und dazu bedarf es einer gemeinsamen Anstrengung von Polizisten mit Integrität, Demut und einem echten Sinn für Gerechtigkeit."

USA: Mehrere Polizisten solidarisieren sich mit Demonstranten

Mills ist nicht der einzige Polizist, der sich gegen Rassismus und Polizeigewalt einsetzt und das Verhalten von Derek Chauvin (44) scharf kritisiert. Chauvin war derjenige, der minutenlang auf dem Hals von George Floyd kniete, bis dieser schließlich das Bewusstsein verlor und im Krankenhaus für tot erklärt wurde.



Auch der Polizeichef von Watsonville, David Honda, zeigte sich neben Demonstranten kniend auf einer Wiese. Er hielt ein Schild mit der Aufschrift: „Ich werde Rassismus in meinem Bezirk nicht tolerieren." Zusätzlich unterzeichnete Honda am Sonntag bei einem Protest gegen die Polizei ein Versprechen, gegen Rassismus in seiner Abteilung aufzustehen. Der Fotograf Shmuel Thaler, der auch die Szene in Santa Cruz aufgenommen hatte, veröffentlichte ein Foto davon auf seiner Instagram-Seite.

Die freie Fotografin aus Miami, Eva Marie Uzcátegui Trinkl, veröffentlichte ebenfalls auf Instagram ein Foto aus Coral Gables in Florida, das gleich mehrere hellhäutige Polizisten beim Kniefall für den getöteten George Floyd zeigte – alle Polizisten blickten auf den Boden.