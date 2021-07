Bewegende Geschichte: Das steckt hinter diesem genialen Pinguin-Foto

Melbourne –

Dieses Foto berührt das Herz: Zwei Zwergpinguine sitzen eng nebeneinander auf einem Felsen und blicken auf die Lichter der australischen Stadt Melbourne. Das Männchen hat dabei seine Flosse schützend auf den Rücken des Weibchens gelegt. Was steckt hinter der herzerwärmenden Geste?

Der Fotograf Tobias Baumgartner gewann mit seiner Aufnahme bei den Ocean Photography Awards 2020 den Community Choice Award. Doch nicht nur das Foto ist besonders, die Geschichte dahinter ist mindestens genauso rührend.

Melbourne: Pinguin-Fotografie gewinnt Community Choice Award



Beide Pinguine haben ihre Partner verloren. Doch seit einiger Zeit treffen sie sich nun am Hafen von Melbourne, geben sich gegenseitig Halt und sorgen dafür, dass das Federkleid des anderen stets geputzt ist.

Fotograf Baumgartner hat diese Details von einem Freiwilligen erfahren, der sich um die Pinguinkolonie am Strand von St. Kilda kümmert, so berichtet die „Bild“. Baumgartner beobachtete daraufhin die beiden Tiere drei Tage und drei Nächte lang – bis zu diesem besonderen Moment, den er per Foto festhielt.

Übrigens: Die Zwergpinguine ließen sich von seiner Anwesenheit nicht stören und schauten stundenlang zusammen auf die funkelnden Lichter der Skyline. (vd)