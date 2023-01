Tierischer Grund: In englischer Stadt fiel das Feuerwerk kurzfristig aus

Ein Walross sorgt an der englischen Nordseeküste gerade für viel Aufregung – es tauchte im Hafen der Stadt Scarborough auf. Die Stadt verzichtete sogar aus Rücksicht auf das Tier auf das Silvester-Feuerwerk.

Normalerweise leben Walrosse in kälteren Regionen, zum Beispiel in der Arktis. In Europa sieht man die großen Tiere mit den langen Stoßzähnen eher selten. Kein Wunder also, dass ein Walross an der englischen Nordseeküste gerade für viel Aufregung sorgte. Das Walross lockte zahlreiche neugierige Menschen in den Hafen der Stadt Scarborough. Es bekam sogar einen eigenen Namen: Thor.

Tierschützer berichteten Reportern, das Tier sei wahrscheinlich auf der Durchreise. Der Bereich rund um das Walross wurde abgesperrt. Die Stadt verzichtete sogar aus Rücksicht auf das Tier auf das Silvester-Feuerwerk. Die Tierschützer forderten die Menschen außerdem auf, nicht zu nah ranzugehen. Ein Fachmann sagte: „Das ist zwar ein sehr aufregendes Ereignis für uns, aber sie mögen keinen Lärm und sind nicht an Haustiere gewöhnt, also behalten Sie Ihre Tiere an der Leine und halten Sie sicheren Abstand.“ (dpa)