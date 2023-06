Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann

Nach den massiven Vorwürfen der sexuellen Übergriffe und des Machtmissbrauchs gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann hat die Staatsanwaltschaft Berlin nun Ermittlungen gegen den Musiker eingeleitet. Entsprechende Medienberichte bestätigte die Behörde am Mittwochabend.

Laut Staatsanwaltschaft werde wegen „Tatvorwürfen aus dem Bereich der Sexualdelikte und der Abgabe von Betäubungsmitteln“ gegen Lindemann ermittelt. Die Ermittlungen wurden nach Angaben einer Sprecherin aufgrund mehrerer Strafanzeigen von nicht am möglichen Tatgeschehen beteiligten Personen sowie von Amts wegen eingeleitet. Weitere Angaben könnten derzeit nicht gemacht werden, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden und die Persönlichkeitsrechte der potentiell Geschädigten und des Beschuldigten zu schützen.

Rammstein: Ermittlungsverfahren gegen Till Lindemann eingeleitet

Laut „Tagesspiegel“ hatte Berlins Justizsenatorin zuvor die Mitglieder des Rechtsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Ermittlungen informiert. So sollen mehrere Strafanzeigen gegen den Rammstein-Sänger vorliegen.

Wie der rbb berichtet, sei das Ermittlungsverfahren wegen eines Sexualdelikts nach Paragraph 177 Strafgesetzbuch eingeleitet worden – darin sind sexuelle Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung geregelt.

Mehrere Frauen hatten Lindemann in den vergangenen Wochen sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch vorgeworfen. Junge Frauen sollen während Rammstein-Konzerten ausgewählt und gefragt worden sein, ob sie zur After-Show-Party kommen wollten. Dabei soll es nach den Angaben einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein, teilweise unter Einfluss von Drogen.

Der Sänger hat die Vorwürfe über seine Anwälte zurückweisen lassen, sie seien „ausnahmslos unwahr“. Zudem kündigten seine Anwälte juristische Schritte an. Rammstein will in der Hauptstadt am 15., 16. und 18. Juli im Olympiastadion Konzerte geben. (afp/alp)