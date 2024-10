Bekannt durch Promi-Auftritt: Künstler-Weste für absurden Preis verkauft

Das Sotheby‘s versteigert eine Sicherheitsweste von Banksy für rund 930.000 Euro, die von Rapper Stormzy auf einem Festival getragen wurde und somit Weltberühmtheit erlangte.

Eine von Street-Art-Künstler Banksy mit einem Bild der britischen Flagge versehene Sicherheitsweste ist am Mittwoch in London für 780.000 Pfund (etwa 930.000 Euro) versteigert worden. Das gab das Auktionshaus Sotheby‘s bekannt. Das Stück gehört zu einer Serie von fünf stichsicheren Westen, die Banksy aus Teilen alter Polizeiausrüstung gefertigt hatte, um auf die verbreitete Messergewalt in Großbritannien aufmerksam zu machen.

Banksy: Kunstobjekt als Metapher für Messergewalt im Vereinigten Königreich

„Banksy gelingt es auf unnachahmliche Weise, ein komplexes gesellschaftliches Problem in einem Objekt zu verdichten“, sagte die Auktionatorin Emma Baker. Der Wert der Schutzweste war im Vorfeld auf 300.000 Pfund geschätzt worden, sie überstieg damit die Erwartungen um mehr als das Doppelte.

Stormzys Weste war zuletzt Teil der „Cut & Run“-Ausstellung in Glasgow im Juni 2023 (Archivbild). picture alliance / empics | Jane Barlow Stormzys Weste war zuletzt Teil der „Cut & Run“-Ausstellung in Glasgow im Juni 2023 (Archivbild).

Bekannt geworden waren die Banksy-Westen durch einen Auftritt des britischen Rappers Stormzy beim Glastonbury-Festival im Jahr 2019, bei dem er eine davon auf der Bühne getragen hatte. Dadurch sei die Weste zum „Symbol eines entscheidenden kulturellen Moments“ geworden, sagte Auktionatorin Baker. (afp/mp)