Bei Ausrufung von König Charles III.: Frau protestiert gegen Monarchie – Anklage!

Die Zukunft der Monarchie nach dem Tod der Queen erregt die Gemüter – und hat nun sogar ein juristisches Nachspiel: Eine junge Frau ist angeklagt worden, nachdem sie während der Ausrufung des neuen Königs Charles III. in Schottland gegen die Monarchie protestiert hatte.

Der 22-Jährigen werde Landfriedensbruch vorgeworfen, teilte am Montag ein Sprecher der Police Scotland mit. Nach der Proklamationszeremonie am Samstag wurde Charles am Sonntag unter anderem auch in Schottland als neuer König ausgerufen. Die Frau war während der Verlesung der Proklamation außerhalb der St. Giles-Kathedrale in der schottischen Hauptstadt Edinburgh festgenommen worden.

Während der Trauerzugs: Mann protestiert in Schottland

Während des Trauerzugs zur Kathedrale am Montag wurde ein 22-jähriger Mann festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Auch ihm wird Landfriedensbruch vorgeworfen. In sozialen Netzwerken wurde ein kurzer Clip geteilt, der zeigt, wie ein Mann offenbar die Prozession mit dem Queen-Sarg und König Charles im Gefolge anbrüllt, bevor er weggezogen wird. (alp/dpa)