Bei 45 Grad!: Vater lässt Kleinkinder alleine im überhitzten Auto zurück

München –

Unfassbar: In einem völlig überhitzten Auto, in dem 45 Grad herrschten, hat ein Vater in München seine beiden Kleinkinder alleine im Auto gelassen. Laut Polizei hätten die Kinder einen bewusstlosen Eindruck gemacht. Gegen den Vater wird nun ermittelt.

Passanten hatten die beiden Kinder entdeckt. Sie klopften an das Auto, aber die Kleinen reagierten nicht. Die unter vier Jahre alten Kinder seien nass geschwitzt gewesen und hätten einen „bewusstlosen Eindruck“ gemacht, teilte die Polizei am Freitag mit.

Kleinkinder in Auto eingesperrt: Polizei ermittelt gegen Vater



Eine Zeugin habe den 39 Jahre alten Vater in einem Garten in der Nähe ausfindig gemacht. Nachdem der das Auto geöffnet habe, wurden die Kinder von einem Notarzt untersucht. Zum Glück ging es ihnen den Umständen entsprechend gut.

Dem Vater wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und informierte das Jugendamt. (wb/dpa)