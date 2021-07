Tragischer Unfall in Augsburg: Auf einem Spielplatz wurden am Samstag eine Mutter und ihre knapp zweijährige Tochter von einem umgestürzten Baum getroffen. Das kleine Mädchen (22 Monate) ist in der Folge des Unglücks verstorben.

Das Kind sei am Samstagabend seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Augsburg: Baum stürzt auf Mutter und Tochter – Zweijährige stirbt

Der Baum mit einem Stammdurchmesser von etwa 80 Zentimetern fiel demnach am Samstagvormittag auf den Spielplatz. Das Kind und seine Mutter wurden getroffen und unter dem Baum eingeklemmt. Auch die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen.

Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte hatten Mitarbeiter einer Firma, die in der Nähe des Spielplatzes arbeiteten, den Baum mit einem Teleskoplader angehoben und die Mutter und ihr Kind befreit.

Ein Geschwisterkind und ein Arbeiter seien von einem Kriseninterventionsteam betreut worden. Weshalb der Baum fiel, sei weiterhin unklar, sagte der Sprecher. (dpa/mp)