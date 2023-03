„Öko Test“: Diese schädlichen Stoffe stecken in den meisten Zahnpasten

Nicht nur auf die optimale Putztechnik kommt’s an – sondern auch die richtige Zahnpasta sorgt für weiße Beißer. Aber: Wie „Öko Test“ nun herausfand, stecken in vielen Produkten gesundheitsschädliche Stoffe. Begeistert haben hingegen auffällig viele günstige Produkte.

Insgesamt 48 Universalzahncremes fühlten die Tester auf den Zahn – und die meisten von ihnen machten im Labor keinen guten Eindruck. So steckt in „Biodent Basiscs ohne Fluoride“ von Terra Natura neben Blei auch Titandioxid, ein extrem gesundheitsschädliches Schwermetall, das zu Abgeschlagenheit und Kopfschmerzen führen kann. In der Paste steckt zudem Arsen – ein Gift, das schon in geringen Mengen krebsauslösend wirkt. Insgesamt bekam das Produkt die Gesamtnote „ungenügend“.

„Öko Test“: Titandioxid in vielen Zahncremes gefunden

Was der Test auch deutlich machte: Der Großteil der Hersteller setzt auf Titandioxid. Der Farbstoff macht die Zahnpasta weißer und glänzender, ist aber höchst umstritten. Anfang 2022 wurde Titandioxid von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) verboten. Grund: Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Weißpigment Erbgut schädigt und Krebs erregt. In Zahncremes ist es meistens trotzdem noch enthalten.

Ebenfalls „ungenügend“ gab es für „Blend-A-Med Complete Protect Expert Tiefenreinigung“, „Blend-A-Med Rundumschutz Classic“ sowie „Dentagard Kräuter“ und „Odol-Med 3 Original“. Hier wurde vereinzelt auch das aggressive Tensid Natriumlaurylsulfat nachgewiesen. Zwar unterstützt der Inhaltsstoff die Reinigung der Zähne, kann aber bei empfindlichen Mundschleimhäuten zu Reizungen führen und sogar Aphten-Bildung fördern.

Weiteres Problem, das die Tester entdeckten: In den meisten biologischen Zahncremes ist wenig bis gar kein Fluorid. Aber gerade Fluorid ist wichtig für den Schutz vor Karies. Unter anderem fielen die „Dr. Hauschka Med Minze Zahncreme Forte“ und die „Dentural Natural Zahnpasta“ durch – hier war Fluorid Fehlanzeige.

Immerhin: Neun Pasten überzeugten die Tester mit der Bestnote „sehr gut“ – und die sind noch nicht einmal teuer. Auffällig viele günstige Produkte brillierten, darunter: „Eurodont Zahncreme Coolfresh“ von Aldi, „Bevola Zahncreme Kräuter“ von Kaufland, Lidls „Diadent Zahngel Fluor Fresh“ oder „Dontodent Kräuter Zahncreme“ von DM.