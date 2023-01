Mal verträumt, mal frech: Bär schießt 400 Selfies von sich

Einmal recht freundlich bitte! Ein neugieriger Schwarzbär aus einem Naturpark im US-Bundesstaat Colorado fand sich offenbar besonders hübsch – und knipste eine Selfie-Serie von sich. Schnell wird klar: Von diesem tierischen Model können selbst Influencer:innen noch was lernen.

Bereits vor einigen Monaten fand das putzige Shooting des neugierigen Schwarzbären statt. Damals hatte er eine der neun Kameras entdeckt, die die Parkverwaltung zur Überwachung des Areals aufgestellt hat – und knipste sich in Selfie-Rage.

Schwarzbär in den USA knippst 400 Selfies

400 Mal löste der Bär die Kamera aus und erschien so mal frech, mal verträumt von seiner Schokoladenseite. Der Tweet der Parkverwaltung mit der herzigen Fotostrecke ging viral – und sorgte im Netz für viele Lacher.

Schwarzbären seien Einzelgänger und lebten gewöhnlich eher im Verborgenen, hieß es in einem Bericht der Wildparkverwaltung. Deshalb gebe es auch keine genauen Informationen darüber, wie viele Schwarzbären eigentlich in Colorado leben. Die Kameras dienten eigentlich dazu, Informationen über die Wildtiere in der Region zu sammeln, um sie besser schützen zu können, hieß es. (alp)