Während der Tat: Hungrige Einbrecher frittieren sich erst einmal Pommes

Bei verlockenden Pommes kann schon mal der Diebeszug in Vergessenheit geraten: Unbekannte Räuber überkam bei ihrer Tat in einer Kleingartenanlage in Hagen (Nordrhein-Westfalen) offenbar der Hunger – und sie brieten sich während der Tat ein paar Pommes in der Fritteuse.

Am Montag kam die Polizei zu einer Kleingartenanlage im Hagener Stadtteil Haspe, weil dort mehrere Einbrüche gemeldet worden waren. Noch unbekannte Täter waren in die Häuschen eingestiegen und hatten dort nach Diebesgut gesucht und herumgewühlt. Dabei fiel ihnen offenbar auch der Schlüssel für die Pommes-Bude des Kleingartenvereins in die Hände.

Hagen: Diebe frittieren sich Pommes während der Tat

Und da konnten sie wohl einfach nicht anders und bereiteten sich dort die deftige Mahlzeit in der Fritteuse zu. Außerdem ließen sie weitere Nahrungsmittel aus dem Kühlschrank und einen kleinen Betrag Bargeld mitgehen.

Die gesättigten Einbrecher konnten mit ihrer Beute fliehen. Die Polizei Hagen sucht nun nach Zeugen, die die Pommes-Bande gesehen haben könnte. (alp)