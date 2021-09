Autofahrerin nahm Freund von Gabby Petito zum Leichenfundort mit

Er wird bereits per Haftbefehl gesucht – ob er seine Freundin umgebracht hat, ist jedoch unklar. Im Fall der getöteten Gabby Petito (22) fahndet die Polizei weiter mit Hochdruck nach ihrem Verlobten Brian Laundrie (23). Eine Frau erzählt nun, sie habe Brian als Anhalter mitgenommen – in die Nähe des Leichenfundorts.

Die Polizei durchsucht seit mehreren Tagen ein großes Sumpfgebiet in Florida. Hier wollte der 23-jährige Brian Laundrie angeblich wandern. Seit Donnerstag gibt es einen Haftbefehl gegen Laundrie – offiziell wegen Kreditkartenbetrugs. Die „Bild“ berichtete zuerst.

Autofahrerin hat verschwundenen Freund von Petito mitgenommen

Die Beamten fordern alle Urlauber des Spread-Creek-Campingplatzes in Wyoming auf, sich zu melden. Jedes Detail könne entscheidend sein. Bei diesem Campingplatz im Grand Teton Nationalpark wurde am Sonntag die Leiche der 22-jährigen Petito gefunden. Der TV-Sender „Fox“ berichtete, dass sich nun eine Autofahrerin gemeldet habe. Sie habe am 29. August einen Mann am Straßenrand gesehen, der mitgenommen werden wollte.

Nach ihrer Aussage sei es Laundrie gewesen. Während der Fahrt hätten sie Small Talk gehalten, er sei wenige Meilen vor dem Campingplatz ausgestiegen. Die Autofahrerin berichtet: „Er erzählte mir auf der Fahrt von seiner Verlobten. Ich scherzte noch: ,Sie wollen sie wohl beeindrucken und so tun, als seien Sie die ganze Strecke ins Camp gewandert‘. Doch er war einsilbig, sagte: ,Lassen Sie mich hier bitte raus.‘“

Ob Brian Laundrie wirklich etwas mit dem Tod seiner Freundin zu tun hat, müssen die Ermittler noch herausfinden. Klar ist nach der Obduktion der Leiche jedoch: Es handelt sich um ein Tötungsdelikt. (vd)