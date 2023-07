Im Video: Autofahrer rast in Demonstranten – Verletzte in Israel

Bei einem Protestzug gegen die umstrittene Justizreform ist ein Auto in eine Menschenmenge aus Demonstranten gerast.

Drei Menschen wurden dabei am Montag in einem Ort nördlich von Tel Aviv verletzt, teilte die Polizei mit. Die Beamten nahmen den Fahrer, dessen Motiv am Abend zunächst unklar war, nach einer Fahnung fest.

Die Demonstranten hatten eine Fahrbahn blockiert. Ein von einem israelischen Fernsehsender im Netz verbreitetes Video zeigt, wie das Auto mit voller Wucht und ohne Rücksicht durch die Menschenmenge auf der Straße fährt.

רכב דרס מפגינים בכביש 531, שלושה נפצעו; עימותים בהפגנה בת״א | לכל העדכונים >> https://t.co/uaWwPf964o pic.twitter.com/evRdAbtpx3 — חדשות 13 (@newsisrael13) July 24, 2023

Bereits in der Vergangenheit hatten wütende Autofahrer Demonstranten angefahren, die aus Protest gegen die umstrittene Justizreform Straßen versperrten.

Israel: Landesweite Proteste gegen umstrittene Justizreform

Im ganzen Land demonstrierten abends wieder Zehntausende, nachdem am Montag Israels Parlament ein Kernelement der umstrittenen Justizreform billigte. 64 von 120 Abgeordneten stimmten für einen Gesetzentwurf, der die Handlungsmöglichkeiten des Höchsten Gerichts einschränkt. Die Opposition boykottierte die Abstimmung.

Das könnte Sie auch interessieren: Kommentar: Friedrich Merz – ein prinzipienloser Sprücheklopfer

Das Gesetz ist Teil eines größeren Pakets. Kritiker stufen es als Gefahr für Israels Demokratie ein. Gegen das Vorhaben der rechts-religiösen Regierung gibt es immer wieder Massenproteste. (dpa/mp)