Autofahrer kracht in Tor am Weißen Haus

Ein Autofahrer ist am Weißen Haus in Washington in ein Außentor gekracht. In den vergangenen Jahren hat es mehrere Vorfälle am Amtssitz der US-Präsidenten gegeben.

Der Fahrer des Fahrzeugs sei festgenommen worden, teilte der für die Sicherheit des US-Präsidenten zuständige Secret Service am Montag mit. Der Vorfall werde untersucht. Das Auto fuhr demnach in einen Zaun an einem Außentor des Amtssitzes von Präsident Joe Biden. Dieser hielt sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im Weißen Haus auf.

Weißes Haus: Mehrere Sicherheitsvorfälle in der Vergangenheit

Rund um das Weiße Haus hatten sich in den vergangenen Jahren mehrere Sicherheitsvorfälle ereignet. 2017 war ein Eindringling über den Zaun auf das Außengelände des Präsidentensitzes gelangt. Er hielt sich gut 16 Minuten auf dem Gelände auf, drang allerdings nicht in das Gebäude ein.

Das könnte Sie auch interessieren: Beispiellose Wahl steht an: Was Biden und Trump gefährlich werden kann

Im September 2014 war es einem verwirrten Ex-Soldaten gelungen, mit einem Klappmesser bewaffnet ins Weiße Haus einzudringen. Er kletterte über den Sicherheitszaun und wurde erst überwältigt, nachdem er durch eine Tür in den Nordflügel des Gebäudes gelangt war. (afp/mp)