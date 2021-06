Auto rast in Alpensee: Beifahrer (18) kann sich retten – Fahrer (24) ertrinkt

Tragisches Unfalldrama in Österreich am Ufer des Plansees, nahe der deutsch-österreichischen Grenze: Ein 24 Jahre alter Deutscher ist in Tirol nach einem Crash in dem Gewässer ertrunken.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verlor der junge Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto und krachte in eine Böschung. Anschließend stürzte der Wagen in den See bei Reutte. Wie eine Rekonstruktion des Unfalls unter Berücksichtigung von Augenzeugenberichten ergab, war der Fahrer offenbar zu schnell in die Kurve gefahren.

Tödlicher Crash am Plansee: Beifahrer kann sich retten

Der 18-jährige österreichische Beifahrer konnte sich nach dem Unfall am späten Montagabend über den offenstehenden Kofferraum aus dem sinkenden Auto retten. Der 24-jährige Fahrer hingegen ging mit dem Wagen unter und ertrank.

Die Rettungskräfte bargen das Fahrzeug aus dem See und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des gebürtigen Münchners feststellen. (dpa/mp)