Ausgewachsener Braunbär in Spanien von Auto überfahren

Ein ausgewachsener Bär ist im Nordwesten Spaniens von einem Auto überfahren und getötet worden.

Der Unfall habe sich in der Nacht zu Samstag gegen 01.30 Uhr auf der Straße AS-15 zwischen Zarréu und Degaña ereignet, teilten die Behörden der Provinz Asturien im Onlinedienst X, ehemals Twitter, mit. Die Insassen des Wagens überstanden die nächtliche Kollision demnach unbeschadet.

Auf einem Foto, das die Behörden veröffentlichten, war der tote Bär im Gras am Straßenrand liegend zu sehen. Der vordere Teil des Unfallwagens war vollkommen zusammengedrückt. Der Bär solle nun obduziert werden, hieß es in der Mitteilung weiter.

In Spanien leben nach Angaben von Tierschützern rund 330 Braunbären im Kantabrischen Gebirge. Etwa 76 weitere haben ihren Lebensraum in den Pyrenäen an der Grenze zu Frankreich. (mp/afp)