Ausfälle auch bei Vodafone, 1&1 und O2 : Telekom-Panne: Jetzt ist der Grund bekannt

Köln -

Am Mittwochvormittag klagten tausende Nutzer über Netzprobleme bei Telekom, Vodafone, 1&1 und O2. Betroffen waren laut dem Portal „Allestörungen.de“ vor allem das Internet und das Festnetz.



Gegen Mittag kam dann die offizielle Entwarnung von der Telekom. In einem Tweet hieß es, die Störung sei behoben. Der Grund für den Ausfall: eine Panne bei einer Softwareaktualisierung.



Die Störung sei am frühen Morgen aufgetreten, inzwischen aber weitgehend behoben, sagte ein Telekomsprecher am Mittwochvormittag in Bonn gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Wie viele Telekomkunden von den Ausfällen betroffen waren, konnte er nicht sagen.

Kein Internet – Störung bei Telekom, Vodafone, 1&1 und O2

„Kein Internet, kein MagentaTV, kein Festnetztelefon seit 3.50 Uhr“, „Totalausfall in Hamburg“, „seit 3 Uhr kein Internet in Gelsenkirchen“ – so lauteten die Beschwerden.



Bei „Allestörungen.de“ trudelten quasi sekündlich neue Meldungen ein. Ganz Deutschland war betroffen. Techniker waren stundenlang im Einsatz, um das Problem zu lösen. (mt/mei)