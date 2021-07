Rund 50 Jahre, nachdem ein Gemälde aus einer Zahnarztpraxis gestohlen wurde, ist es in einem Auktionshaus in den USA wieder aufgetaucht. Jetzt konnte es seinem ursprünglichen Besitzer endlich zurückgegeben werden.

Das aus dem Wartezimmer eines Zahnarztes auf Hawaii gestohlene Gemälde ist beim Auktionshaus Heritage Auctions in Texas nach 50 Jahren wieder aufgetaucht. Das Bild der Künstlerin Margaret Keane sei 1972 in Honolulu geklaut worden, teilte das Auktionshaus am Mittwoch mit.

Heritage Auctions gibt Gemälde an Besitzer zurück

Im Dezember 2020 versteigerte das Auktionshaus das Gemälde, das eine Familie unterdessen bei einer Galerie in New Jersey gekauft hatte. Als sich kurz danach aber herausstellte, dass das Bild geklaut worden war, gab Heritage Auctions das Werk den ursprünglichen Besitzern aus Hawaii zurück – darunter eine Frau, die von der Künstlerin als damals siebenjähriges Mädchen als Model für eines der Kinder auf dem Bild eingesetzt worden war. Wer das Gemälde stahl und wie es in die Galerie nach New Jersey kam, war zunächst nicht bekannt. (dpa/mp)